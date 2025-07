Estrutura e ambiente agradam a Alan Benítez após primeiro dia no Inter

O Inter contou pela primeira vez com a participação de Alan Benítez no treinamento da terça-feira (1º), no CT Parque Gigante. O primeiro dia do único reforço na segunda janela de transferências do ano do Colorado, teve boa recepção do elenco. Seu compatriota, Óscar Romero, foi o responsável por fazer a integração da nova peça ao grupo.

A estrutura do clube e o ambiente no vestiário agradaram a Alan Benítez. O paraguaio chegou a Porto Alegre na sexta-feira (27), mas precisou aguardar o fim do vínculo com o Cerro Porteño, que expirou no dia 30 de junho.