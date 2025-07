Cruzeiro vence o Bahia fora de casa pelo Brasileiro Sub-20

Com o resultado, o Cruzeiro somou mais três pontos e chegou aos 29 e se manteve na terceira posição. Por outro lado, o Tricolor baiano permaneceu com os 16 pontos, na 16° colocação.

O Cruzeiro venceu o Bahia por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira (2), no CT Evaristo de Macedo, pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Victor Jesus e Pablo marcaram os gols da Raposa.

Logo no início do primeiro tempo, a pressão inicial do Cruzeiro deu certo. Victor Jesus recebeu a bola na entrada da área, conseguiu dar um chapéu e finalizar para abrir o placar na partida. Aos 20 minutos, o Bahia teve a chance de empatar de pênalti com Ruan Pablo, mas o goleiro da Raposa defendeu. Três minutos depois, Juninho teve uma nova oportunidade para o Tricolor Baiano. Em um rápido contra-ataque, ele recebeu na área e finalizou na trave.

No segundo tempo, a pressão do Bahia continuou. A equipe seguiu buscando o gol do empate, enquanto o Cruzeiro ficou mais recuado, mas o Tricolor não conseguiu aproveitar as oportunidades e a Raposa aproveitou um contra-ataque rápido para marcar o segundo com Pablo, aos 16 minutos.

O próximo compromisso do Bahia é na terça-feira (8), contra o Juventude, no Homero Soldatelli, às 15h (de Brasília). Já o Cruzeiro recebe o Fluminense no Castor Cifuentes, no mesmo dia, mas às 21h (de Brasília). Ambas as partidas, portanto, serão válidas pela 17° rodada da competição.