Cristian Olivera se torna desfalque em intertemporada do Grêmio

Atacante uruguaio sofreu queimaduras no pé direito e deve ficar afastado dos treinos do Imortal. Previsão de retorno é de dez dias

O atacante Cristian Olivera vem sendo uma baixa para o técnico Mano Menezes na intertemporada do Grêmio. Até o momento, o uruguaio perdeu os treinos dos últimos dois dias por um acidente com uma garrafa térmica. O jogador sofreu duas queimaduras no pé direito e não tem condições de participar dos treinos com bola no elenco.

O comandante do Tricolor gaúcho admitiu que o atacante é uma ausência nas atividades, em entrevista à rádio “Imortal”. Inclusive, segundo a apuração do portal “Gaúcha ZH”, serão dez dias afastados dos treinos com bola. Assim, ele será desfalque no jogo-treino contra o Aimoré, no CT Luiz Carvalho, nesta quarta-feira (02). Por sinal, ele virou dúvida para o primeiro compromisso oficial depois da retomada na temporada. No caso, a final da Recopa Gaúcha contra o São José, na próxima terça (8), na Arena.