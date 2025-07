Corinthians estuda a contratação do atacante Carlos Vinícius

O Corinthians teve mais um jogador oferecido como possível reforço para o elenco. O atacante Carlos Vinícius, que está sem clube desde o final do contrato com o Fulham, é mais um nome que passou pelos corredores de Parque São Jorge.

Entretanto, a prioridade alvinegra é fechar com Biel, ex-Bahia, que está no Sporting Lisboa. O Timão já possui um acordo salarial com o jogador. Porém, a diretoria avalia a possibilidade de outros reforços para o setor, de preferência sem custos, o que pode facilitar um negócio com Carlos Vinícius.

O atacante tem 30 anos, passou pelas bases de Santos e Palmeiras. Carlos Vinícius já está no futebol europeu desde 2018 e atuou pelo Rio Ave, Benfica, Mônaco, PSV, Tottenham, Fulham e Galatasaray. Na última temporada, atuou em três partidas na Premier League.

