Confira como ficaram os confrontos das quartas de final do Mundial de Clubes

Duelos acontecem no próximo final de semana e competição terá chave europeia de um lado e os brasileiros do outro

Terminou a fase de oitavas de final do Mundial de Clubes. A vitória do Borussia Dortmund contra o Monterrey, na noite desta terça-feira (01), definiu os últimos classificados para as quartas de final e as oito equipes que seguem na disputa pelo título.

Os confrontos da próxima fase acontecem no próximo final de semana, com jogos na sexta-feira (04), e no sábado (05). Em cada dia, um lado da chave joga. O chaveamento colocou os brasileiros de um lado e quatro europeus do outro.