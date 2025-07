Com início forte, Palmeiras supera o Vasco e retoma liderança do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras venceu o Vasco pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. A equipe paulista superou o time carioca por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (02) e com o resultado, retomou a liderança e garantiu vaga nas quartas de final da competição. A partida ocorreu no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O placar foi construído com um início de jogo avassalador do visitante.

O time alviverde resolveu o jogo logo nos minutos iniciais. Aos dois minutos, Coutinho aproveitou um rebote e abriu o placar. Pouco depois, aos oito, Riquelme Fillipi ampliou a vantagem para a equipe. Assim, o Palmeiras foi para o intervalo com um placar confortável de 2 a 0.