Clube saudita prepara oferta de até R$ 384 milhões por Mateo Retegui, da Atalanta

Al Qadsiah quer contratar o artilheiro do último Campeonato Italiano e promete investir pesado no atacante de 26 anos

O Al Qadsiah, da Arábia Saudita, prepara uma proposta milionária para contratar Mateo Retegui, atacante da Atalanta e da seleção da Itália. De acordo com a imprensa italiana, a oferta deve ser feita nos próximos dias e pode chegar a 50 ou até 60 milhões de euros (R$ 320 ou R$ 384 milhões). Após receber negativas de outros jogadores como Moise Kean, Riccardo Orsolini e Jonathan David, o clube saudita voltou suas atenções para Retegui, que foi artilheiro da última temporada do Campeonato Italiano com 25 gols.

LEIA MAIS: Luis Suárez decide deixar o Inter Miami no fim de 2025