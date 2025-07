Clube inglês demonstra interesse em Wesley e aguarda Flamengo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Flamengo retornou do Mundial de Clubes com diversas sondagens. O Zenit, da Rússia, pagou a multa rescisória de Gerson. O Rubro-Negro também recebeu duas propostas da Arábia Saudita por Juninho e também avalia o futuro de Pedro. Afinal, o camisa 9 deseja mais espaço, ao mesmo tempo em que a diretoria busca outro centroavante.

Eliminado nas oitavas de final do Mundial de Clubes, o Flamengo deu folga para os jogadores após desembarcar no Rio de Janeiro. O elenco se reapresenta no próximo sábado (5), no CT Ninho do Urubu. O Rubro-Negro volta a campo contra o São Paulo, dia 12 de julho, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão.

