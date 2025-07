Chelsea anuncia a contratação do atacante João Pedro

Jogador se junta ao elenco e fica à disposição do técnico Enzo Maresca para enfrentar o Palmeiras, no Mundial de Clubes

Nesta quarta-feira (02), o Chelsea anunciou oficialmente a contratação do atacante João Pedro. O jogador assinou contrato até 2033 com o clube inglês. Ele será reforço no Mundial de Clubes e pode ser opção contra o Palmeiras nas quartas de final.

Antes de curtir as férias no Rio de Janeiro, o atacante viajou aos Estados Unidos. Agora, já está concentrado com os novos companheiros. O confronto será na sexta-feira (04), na Filadélfia, às 16h (de Brasília). Sob o comando de Enzo Maresca, o Chelsea terá um desfalque importante. Pedro Neto está suspenso e não enfrentará o Alviverde.