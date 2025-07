CBF inicia planejamento da Seleção para Copa do Mundo de 2026

A CBF já está pensando na Copa do Mundo de 2026. Afinal, a entidade já enviou profissionais para analisar as possíveis bases da Seleção Brasileira durante o Mundial nos Estados Unidos. As cidades de Orlando, Seattle e Portland estão sendo avaliadas e podem se tornar a casa da delegação na competição.

Toda a avaliação também passará pelo técnico Carlo Ancelotti. Afinal, o treinador fez uma série de pedidos para trabalhar na Copa do Mundo. O italiano deseja ter as melhores instalações possíveis, já que a preparação vai começar logo após a última data Fifa, em junho de 2026, poucas semanas antes do Mundial.

Dessa forma, a CBF pretende definir a base do Brasil antes do sorteio dos grupos, previsto para dezembro deste ano. O motivo, inclusive, seria a concorrência pelas melhores instalações. A Copa do Mundo de 2026 será disputada em sede tripla, com jogos nos Estados Unidos, México e Canadá.

