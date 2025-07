CBF define data e local de clássico Vasco x Botafogo pelo Brasileirão

Clássico carioca está marcado para o dia 12, às 18h30, no principal estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta quarta-feira (2), a data e o horário do clássico entre Vasco e Botafogo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, a entidade máxima do futebol brasileiro agendou o duelo para o dia 12 de julho (sábado), às 18h30, no Mané Garrincha, em Brasília.

O elenco desembarcou no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (1), sem treinador. Afinal, Renato Paiva foi demitido do cargo depois do revés para o Palmeiras, nas oitavas de final.

O Glorioso tem um jogo a menos por causa da disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Em solo norte-americana, aliás, o elenco teve um momento histórico ao vencer o Paris Saint-Germain por 1 a 0, com gol de Igor Jesus, na fase de grupos. No entanto, foi eliminado nas oitavas de final para o Palmeiras.

No momento, o Alvinegro ocupa a 8ª colocação, com 18 pontos, com quatro jogos de invencibilidade. O Cruz-Maltino, por sua vez, está em 13º, com 13, e vem de um triunfo importante, por 3 a 1, contra o São Paulo, em pleno Morumbis.

Na sequência da temporada, o elenco principal do Botafogo se reapresenta na próxima segunda-feira (7). Assim, alguns jogadores aproveitaram para viajarem com suas respectivas famílias.

Nesse sentido, quem esteve no desembarque, no Aeroporto do Galeão, foi o zagueiro Jair. Ele segue no radar do Nottingham Forest e terá uma reunião nos próximos dias para sacramentar sua saída do Alvinegro.

Por outro lado, antes do clássico, o Cruz-Maltino fará um amistoso com o Montevideo Wanderers, do Uruguai. O confronto ocorre no sábado (5), às 17h (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal.