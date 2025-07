Cássio, hoje no Cruzeiro, admite depressão profunda em final de passagem pelo Corinthians

Goleiro sofria com severas críticas da torcida até que optou por colocar fim a uma trajetória de 12 anos no Timão: 'Não tinha força para ajudar'

Um dos grandes ídolos da história do Timão, com mais de 700 partidas e nove títulos conquistados, Cássio sofria com severas críticas da torcida até que optou por colocar fim a uma trajetória de 12 anos.

Mais de um ano depois de sua saída do Corinthians, Cássio revelou o motivo pelo qual escolheu mudar de ares. Nesta quarta-feira (7), em entrevista ao podcast do Cruzeiro , o goleiro contou que uma “depressão profunda” o levou a trocar o clube paulista pelo Cruzeiro em maio de 2024.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Hoje, olhando com calma, vejo que foi a melhor coisa para os dois lados. Para o Corinthians e para mim. Não tinha força para ajudar. Estava na depressão profunda, quem me conhece. Quando cheguei, falaram que eu estava com olho fundo. Semblante é totalmente diferente do que tenho hoje. Mas, às vezes, a gente precisa de ajuda”, afirmou.

Mas, apesar da transferência para Belo Horizonte, Cássio se viu criticado pelos torcedores da Raposa após cometer alguns erros. Além disso, contou que foi preciso acompanhamento profissional e apoio de todos no clube mineiro para voltar a erguer a cabeça.

“Tenho psicóloga, que é a Lisandra, e senti um pouco tudo isso. Mas tive aprendizado. Aprendi com os jogadores, com o Pedrinho, Pedro Junio. Eles nunca viraram as costas para mim, independentemente de críticas e cobranças”, frisou o goleiro, que soma 26 jogos na atual temporada.

Cássio se recuperou e, assim, passou a acumular boas atuações, ganhando o reconhecimento das arquibancadas. Com a ajuda do goleiro, o Cruziero chegou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com os mesmos 24 pontos do Flamengo. A equipe celeste volta a jogar no dia 13, quando recebe o Grêmio, no Mineirão, pela 13ª rodada.