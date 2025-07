Botafogo goleia o Grêmio e se recupera no Brasileirão Sub-20

No Nilton Santos, Botafogo dá um banho de bola no Tricolor e segue sonhando com vaga nas quartas de final do torneio

Após duas derrotas em série, o Botafogo se recuperou, não tomou conhecimento do Grêmio e, assim, superou o Tricolor dos Pampas com um placar expressivo diante da chuva que castigava o Estádio Nilton Santos. O Glorioso fez 4 a 0, nesta quarta-feira (23), no Colosso do Subúrbio, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela rodada 16 desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Na próxima rodada tem Flamengo e Botafogo. A bola rola na quinta (10), no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, com mando do clube da Lagoa Rodrigo de Freitas. Já o Grêmio recebe o Athletico-PR, na quarta (9), no Hélio Dourado.