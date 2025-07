Botafogo estipula prazo para a recuperação de Bastos

Palanca Negra passou por cirurgia no joelho esquerdo e deve receber alta em breve

O Botafogo estipulou, nesta quarta-feira (2), um prazo para o retorno do zagueiro Bastos. Após o zagueiro passar por cirurgia no joelho esquerdo e celebrar o sucesso da intervenção, o Glorioso entrou em cena e informou que o Palanca Negra deve se recuperar em três meses, ou seja, deve ficar à disposição da comissão técnica somente em outubro.

Bastos tem apenas um jogo em 2025, justamente quando se machucou. A lesão no joelho esquerdo ocorreu em fevereiro, em Moça Bonita, em uma partida contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Em março, o angolano chegou a disputar um amistoso contra o Novorizontino, porém, não conseguiu completar a partida e, com dores, saiu de campo. Desde então, está no departamento médico.