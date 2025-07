Botafogo desembarca no Rio de Janeiro após eliminação do Mundial de Clubes

Alvinegro, que foi eliminado para o Palmeiras no torneio, se reapresenta no próximo dia 7 para a sequência do calendário do futebol brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Botafogo desembarcou no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (1), após a eliminação no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, para o Palmeiras. Antes do retorno, jogadores e funcionários tiveram dois dias de folga em solo norte-americano e, em seguida, chegaram à capital carioca por volta de 21h50 (de Brasília). No momento da chegada, nenhum atleta falou com a imprensa e não contou com a presença de torcedores no local. Assim, na sequência da temporada, o elenco principal se reapresenta na próxima segunda-feira (7) e alguns jogadores aproveitaram para viajarem com suas respectivas famílias.