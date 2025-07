Barcelona mira destaque da Inter de Milão na última Champions

O Barcelona tem analisado o nome de Denzel Dumfries como possível reforço para a próxima temporada. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências, o clube catalão demonstrou interesse no lateral-direito nos últimos meses. O jogador holandês, de 29 anos, tem uma cláusula de saída de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões), valor considerado viável no mercado europeu.

