Auxiliares de Diniz falam sobre preparação do Vasco para amistoso: ‘Assimilar conceitos’

Antes do retorno do calendário do futebol brasileiro, o Vasco se prepara para entrar em campo em um amistoso internacional. Assim, a equipe carioca mede forças com o Montevideo Wanderers, do Uruguai, na Casa de Apostas Arena das Dunas, em Natal. O confronto acontece no sábado (5), às 17h (de Brasília).

Dessa forma, os auxiliares de Fernando Diniz, Evandro Fornari e Ricardo Colbachini falaram sobre a preparação do Cruz-Maltino, que utilizará o duelo como preparação para a disputa do Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil.