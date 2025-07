Atlético de Madrid anuncia Álex Baena por R$ 269 milhões

O Atlético de Madrid anunciou nesta quarta-feira (2) a contratação do meia Álex Baena, de 23 anos. O jogador deixa o Villarreal e assina com o clube colchonero até junho de 2030. O valor da transferência gira em torno de 42 milhões de euros (R$ 269 milhões), mais bônus por metas alcançadas.

Baena chega após boa temporada, em que foi o líder de assistências no Campeonato Espanhol, com 14 passes para gol. Formado nas categorias de base do Villarreal, ele chegou ao clube com somente nove anos e fez sua estreia no profissional em 2020. Além disso, o meia conquistou a Liga Europa em 2021.

Na chegada a Madri, o espanhol se mostrou animado com o novo desafio.

“É uma alegria enorme. Estou dando um passo muito importante na carreira, indo para um dos maiores clubes da Espanha e da Europa. Estou empolgado para jogar com Julián e Griezmann, principalmente com o Griezmann, que é uma referência mundial”, disse.