Atacante brasileiro, herói do Al-Hilal, é casado com namorada da adolescência

Esposa de destaque do time árabe, na vitória histórica sobre o Manchester City, tem postura discreta nas redes sociais mesmo com a vida luxuosa

Marcos Leonardo, atacante do Al-Hilal,próximo adversário do Fluminense, tem em casa algumas das motivações para seguir como destaque no futebol. Isso porque o herói na vitória histórica sobre o Manchester City, nas oitavas de final do Mundial de Clubes, busca forças na filha Antonella. O companheirismo de sua esposa, Thais Quintino, também estimula o brasileiro a continuar se dedicando.

A união do centroavante e da amada é longeva. Afinal, os dois estão juntos desde a adolescência, quando Marcos ainda era um jogador promissor da base do Santos. Ele conseguiu se firmar com atuações de destaque e despertou o interesse do futebol europeu. Assim, em janeiro do ano passado, o Peixe o vendeu para o Benfica, de Portugal.