Aos 48 anos, Loco Abreu avisa que voltará aos gramados

Ídolo uruguaio do Botafogo, Loco Abreu já tem mais 30 clubes na carreira como jogador. Centroavante é inimigo do fim. Saiba mais!

Andarilho da bola, Loco Abreu tem 48 anos, trabalha como técnico do Tijuana, do México , mas garante que ainda não colocou um ponto final na carreira de jogador de futebol. Em entrevista ao “TNT Sports”, o ídolo uruguaio do Botafogo avisou, então, que, em breve, colocará as chuteiras e voltará aos gramados.

Nesta quarta-feira, aliás, Loco completa 15 anos do gol de cavadinha que colocou o Uruguai na semifinal da Copa do Mundo de 2010. Na ocasião, nos pênaltis, a Celeste eliminou Gana, com o camisa 13 acertando o último disparo dos charrúas.

Como jogador, Loco Abreu passou por 11 clubes, um deles, o Botafogo. Ele defendeu o Mais Tradicional de 2010 a 2012. No Glorioso, sagrou-se campeão carioca, em 2010, com direito à cavadinha para cima do ex-goleiro Bruno, na final contra o Flamengo, no Maracanã.

Loco, depois de pendurar as chuteiras, em 2022, virou treinador. Ele comandou Boston River (URU), Always Ready (BOL), Cesar Vallejo (PER) e, agora, está no Tijuana (MEX).

