Aguardado duelo de irmãos Bellingham não vai ocorrer no Mundial de Clubes

Jogador do Borussia Dortmund recebe segundo cartão amarelo na competição e não poderá enfrentar o irmão Jude, do Real Madrid, nas quartas

O esperado duelo entre os irmãos Bellingham no Mundial de Clubes foi cancelado. O encontro entre Jobe e Jude não acontecerá nas quartas de final. O motivo foi o segundo cartão amarelo recebido por Jobe na competição. O jogador do Borussia Dortmund, portanto, está suspenso do próximo jogo, justamente contra o Real Madrid, do mais velho dos Bellingham, Jude.

Jobe Bellingham recebeu a punição na vitória de sua equipe ccontra o Monterrey na noite da última terça (01). A saber, o jovem de 19 anos cometeu uma falta dura ainda no primeiro tempo. Esse foi seu segundo cartão amarelo em dois jogos no torneio. O primeiro ocorreu na partida anterior, contra o time do Ulsan HD.