Adversário do Fluminense, Al-Hilal se reforça com Hamdallah

Com desfalques de peso para seu ataque nesta reta final de Mundial de Clubes, o Al-Hilal (SAU) anunciou nesta quarta-feira (2/7) a chegada do atacante Abderazzak Hamdallah, de 34 anos. O marroquino, que chega por empréstimo junto ao Al-Shabab (SAU), é simplesmente o terceiro maior artilheiro da história da Liga Saudita, com 150 gols.

Dessa forma, o jogador já se encontra nos Estados Unidos, onde se prepara para enfrentar ninguém menos que o Fluminense nas quartas de final do Mundial. A partida em questão é na sexta-feira (4/7), às 16h (de Brasília), no Camping World, em Orlando.