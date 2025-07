Xabi Alonso elogia Juventus e faz mistério sobre Mbappé

Jogador francês está recuperado de uma gastroenterite e deve ficar à disposição pela primeira vez no Mundial de Clubes

“É uma possibilidade (estreia de Mbappé). Não sei precisar em quanto, mas há possibilidade muito alta de que jogue. Ele está bem, se encontra muito melhor, mas conversaremos (antes do jogo) para tomar a última decisão. É um líder por seu impacto e influência. Todos nós precisamos estar comprometidos com a ideia coletiva e aproveitar o que fazemos”, disse.

O Real Madrid vive a expectativa pelo retorno de Kylian Mbappé. Principal contratação do time na temporada, o atacante francês sofreu uma gastroenterite assim que chegou aos Estados Unidos. Dessa forma, chegou a ser hospitalizado, perdeu peso e ainda não jogou no Mundial de Clubes. Contudo, ele pode estrear diante da Juventus, nesta terça-feira (1), às 16h (de Brasília), em Miami.

Xabi Alonso também projetou o próximo compromisso do Real Madrid. Afinal, pela segunda vez a equipe espanhola terá um confronto contra um europeu — também jogou contra o Salzburg, da Áustria, na fase de grupos. Agora, no entanto, é mata-mata. Para seguir sonhando com o título inédito, o maior campeão europeu e intercontinental precisará se esforçar muito mais.

“O Real (Madrid) está pronto para enfrentar grandes clubes como a Juventus. É uma equipe forte, com ideias claras e individualmente têm bons jogadores. Mas estamos prontos para enfrentá-los. Estamos nas oitavas de final e sabemos que temos que jogar contra os times mais fortes do mundo. Será uma partida muito importante e difícil, eles também passaram de fase, como nós”, completou.

