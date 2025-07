Vasco recusa proposta dos Emirados Árabes por zagueiro

O Vasco recusou uma proposta pelo zagueiro Luiz Gustavo. O Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, demonstrou interesse no jovem defensor vascaíno, no entanto, a oferta não atingiu as expectativas da diretoria. Dessa forma, o Cruz-Maltino rejeitou a investida, segundo o “ge”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Luiz Gustavo ganhou mais espaço após a chegada do técnico Fernando Diniz. O desempenho do zagueiro despertou a atenção de clubes do exterior. Assim, o Vasco recebeu sondagens, mas a única proposta foi do Shabab Al-Ahli.

Na temporada, Luiz Gustavo jogou dez jogos pelo Vasco. Após ganhar moral com Fernando Diniz, o jogador passou na frente na disputa na zaga. Dessa forma, deixou nomes como Lucas Oliveira e Maurício Lemos para trás.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.