Técnico do Fluminense protagoniza discussão com jogador da Inter de Milão

Renato Gaúcho, comandante do Tricolor das Laranjeiras, causou confusão por retardar reinício de jogo e recebeu cartão amarelo no episódio

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, roubou a cena antes do intervalo na vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Milão, na última segunda-feira (30/06). Nos minutos finais da primeira etapa, o comandante chutou uma bola que já não estava mais em jogo. A ação atrapalhou o meio-campista Mkhitaryan, do time italiano, que tentava cobrar o lateral e causou a irritação do armênio.

Inclusive, no episódio, o treinador do Tricolor das Laranjeiras causou confusão e chegou a discutir com o jogador da Internazionale, conforme leitura labial de Gustavo Machado. Com a atitude, Mkhitaryan foi cobrar satisfações e deu uma peitada em Renato Gaúcho, que reagiu a postura.