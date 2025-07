São Paulo x Juventude, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo direto por uma vaga no G8 nesta quarta-feira, no CT de Cotia, pela 16° rodada da competição

São Paulo e Juventude fazem um verdadeiro duelo decisivo nesta quarta-feira (2), às 15h, no CT de Cotia, pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Tricolor Paulista está na 10° posição, com 21 pontos e está a dois pontos do G8, podendo entrar na zona de classificação para o mata-mata em caso de vitória. Contudo, o oitavo colocado é justamente o clube Jaconero, com 23 pontos somados e tenta manter sua posição para avançar na competição.

Como chega o São Paulo

O Tricolor Paulista vem embalado nesta reta final de primeira fase da competição e vem conseguindo uma arrancada impressionante visando o G8. Tanto que não perdeu nas últimas cinco rodadas, sendo duas vitórias em seus últimos dois compromissos. Muito deste arranque passa pela ajuda dos garotos que estavam nos profissionais, como Ryan Francisco, Maik e Henrique Carmo. Assim, o São Paulo tenta somar três pontos em um duelo direto para entrar de vez na zona de classificação para o mata-mata.