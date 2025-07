São Paulo ajusta detalhes finais para venda de Matheus Alves

Meia não tem treinado junto com os companheiros no CT da Barra Funda e deve ser negociado com o CSKA nos próximos dias / Crédito: Jogada 10

O São Paulo discute os últimos detalhes para sacramentar a venda de Matheus Alves ao CSKA. O meia de 20 anos entrou no radar dos russos nos últimos meses e já chegou a ter uma chamada de vídeo com representantes do clube de Moscou. O negócio está em estágio avançado e deve ser concretizado até o final de semana, mas ainda há situações a serem definidas. Os russos pagarão um valor próximo de 6 milhões de euros, cerca de R$ 37,9 milhões, por 100% dos direitos econômicos do jogador. O Tricolor, que possui 90% deles atualmente, tenta garantir um ganho maior no lucro em uma futura negociação do meia.