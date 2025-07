Samuel Xavier se emociona após triunfo do Fluminense: ‘Continuar fazendo história’

Lateral-direito celebra vitória sobre a Inter de Milão no Mundial, relembra feitos com a camisa do Tricolor e se declara o clube carioca

O Fluminense surpreendeu o mundo do futebol ao bater a Inter de Milão por 2 a 0. Assim, a equipe carioca garantiu a vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, e terá o Al-Hilal pela frente. Na zona mista, Samuel Xavier se emocionou com o resultado e declarou seu carinho pelo clube carioca.

“Cara, é muito emocionante para mim. Hoje eu me peguei no quarto lembrando dos feitos que a gente já fez com essa camisa e é muito bom a gente continuar fazendo história. Muito bom defender uma equipe, um clube que você ama trabalhar, de você estar todo dia feliz de trabalhar, de chegar e treinar com os companheiros, vestir essa camisa. Isso não tem preço, cara. Eu sou muito grato a Deus por dar essa oportunidade para mim”, disse.