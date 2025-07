Salto no turismo e retenção de prêmio dos Brasileiros: EUA vê lucro com Mundial de Clubes

A edição 2025 segue em andamento, e os números finais de impacto financeiro só serão conhecidos após o encerramento no dia 13 de julho

O Mundial de Clubes da Fifa 2025 desencadeou um impacto expressivo na economia dos Estados Unidos no mês de junho. De acordo com dados da Visa, parceira oficial da entidade desde 2007, os gastos dos turistas da América Latina e Caribe aumentaram significativamente durante a primeira semana da competição. Os brasileiros lideraram esse crescimento, seguidos por argentinos e panamenhos.

O volume de transações com cartões da bandeira Visa subiu mais de 20% nas cidades-sede em relação ao mesmo período de 2024. Além disso, os pagamentos por aproximação feitos por latino-americanos cresceram 80% — refletindo a adesão a tecnologias mais práticas. A empresa identificou aumento de 10% no número de visitantes da região com cartões ativos em solo americano.