Renato Paiva, com trabalho nota 6, entende mais de futebol que John Textor

John Textor demitiu o treinador que colocou o Botafogo nas oitavas de final da Libertadores com uma pontuação superior a de 2024 na fase de grupos. Renato Paiva se insurgiu contra o inatingível “Botafogo Way” do sócio majoritário da SAF do Alvinegro e pagou um alto preço. Antes de perder o cargo, porém, o técnico português também classificou o Glorioso na Copa do Brasil, o deixou na porta do G6 do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos e entregou um impressionante aproveitamento de 92,5% como mandante, o melhor, disparado, desde que o big boss arrematou o futebol do clube carioca. No Mundial de Clubes, superou o PSG, atual campeão da Europa, com uma aula de como neutralizar o ataque mais poderoso do planeta. Em contrapartida, perdeu o primeiro lugar da chave nos últimos minutos com a derrota para o Atlético de Madrid e caiu diante do Palmeiras – aí, sim -, com uma estratégia equivocada. Mas, na balança, o saldo é positivo, o que torna a ruptura unilateral injusta. O comandante não perdeu nenhum jogo por mais de dois gols de vantagem e tinha mostrado sinais de evolução, mesmo sem o estilo propositivo e ofensivo idealizado pelo empresário. Mais do que performar bem, futebol é ganhar partidas e levantar taças.

Textor cada dia mais centralizador

O Botafogo viajou aos Estados Unidos sem a obrigação de avançar no Grupo da Morte da Copa do Mundo. A missão era honrar a camisa e competir. O Glorioso foi além e chegou ao mata-mata com uma partida histórica para o futebol brasileiro. Depois, Paiva errou ao tratar o Palmeiras como outro gigante da Europa quando os dois times tinham iguais condições de realizar uma “trocação” justa. Não deveria esperar o Verdão para jogar no contra-ataque ou depender somente das defesas do goleiro John. Talvez tenha ido no automático. No entanto, uma chamada ou uma conversa para questioná-lo internamente resolveria a questão. Não este divórcio radical, sem ouvir a argumentação do treinador e com o dono se metendo a dar pitacos na equipe. Agora, o Mais Tradicional está sem treinador com três competições pela frente e terá de começar do zero com a temporada em andamento. Ainda há o temor até o anúncio do novo profissional. Afinal, Textor costuma demorar uma eternidade para fechar com algum comandante. A novela está apenas no início.