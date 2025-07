Pausa permite Inter reduzir impacto de desfalques por lesões

Com a paralisação para o Mundial, clube teve tempo hábil para reduzir a presença do departamento médico para quatro integrantes / Crédito: Jogada 10

A paralisação na temporada foi crucial para o Inter diminuir a quantidade de jogadores entregues ao departamento médico. No começo da intertemporada, o elenco já conta com o retorno de quatro peças. O goleiro Rochet, os zagueiros Gabriel Mercado e Victor Gabriel, além do atacante Carbonero. O arqueiro uruguaio é o retorno mais recente, pois voltou às atividades com o restante dos companheiros na atividade, da segunda-feira (30). Ele finalizou o tratamento de uma intervenção cirúrgica para corrigir uma fratura em um dos dedos da mão esquerda.

A ausência de jogadores perseguiu o Colorado durante todo o primeiro semestre do ano. Inclusive, o time gaúcho chegou a ter 11 desfalques nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro antes da paralisação na temporada. O Internacional teve êxito em amenizar essa carência antes mesmo do início do Mundial de Clubes. A propósito, em alguns casos a intertemporada coincidiu com o fim do tratamento de alguns atletas e possibilitou também a intensificação de algumas recuperações. Pelo menos duas peças que tiveram pouca minutagem em 2025 estarão aptos. Se encaixam neste cenário o próprio Rochet e o zagueiro Gabriel Mercado. Retorno de mais outros dois atletas O goleiro uruguaio sofreu com algumas contusões na primeira parte da temporada e esteve em campo por apenas 45 minutos. O defensor argentino não atua desde setembro do ano passado, quando sofreu uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo. Outros dois atletas que foram baixas por um longo período estão em fase de recondicionamento físico, o zagueiro Victor Gabriel e o atacante Carbonero. O camisa 41 sofreu uma ruptura parcial dos ligamentos no tornozelo direito. Ele sofreu uma entorse na região, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, quando enfrentou o Maracanã.

Em seguida, não teve condições de entrar em campo nos últimos quatro jogos do Inter. O colombiano teve uma contusão muscular na coxa esquerda há mais de dois meses. Neste contexto, Carbonero perdeu as últimas 15 partidas do time. Assim, o departamento médico do Colorado ficará com apenas quatro atletas. Quatro jogadores seguem machucados O lateral-esquerdo Bernabei sofreu uma lesão há pouco mais de um mês, semelhante a do colombiano, porém com uma gravidade maior. O prazo de recuperação coincide com o período de paralisação na temporada. Ele deve voltar a ficar à disposição antes do primeiro compromisso depois do Mundial de Clubes.