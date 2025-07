Paulinho deve parar por um longo tempo após Mundial de Clubes

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No ano passado, a cirurgia realizada pelo departamento médico do Atlético-MG tinha prazo de cicatrização entre três e quatro meses. Este é o período que o Palmeiras prevê que ele seja liberado para os treinamentos. O clube ainda não divulgou a data para o novo procedimento.

Contudo, o atacante ainda passará por fortalecimento muscular, retorno às atividades com o grupo, além da recuperação do ritmo de jogo. Assim, o prazo para voltar aos gramados deve aumentar ainda mais. Caso a cirurgia aconteça ainda no mês de julho, o Verdão estima que a recuperação pode durar até novembro.

O calendário do futebol brasileiro está previsto para encerrar apenas no dia 21 de dezembro. Assim, existe a expectativa que Paulinho volte a atuar ainda nesta temporada pelo Palmeiras. O clube, por sua vez, não tem pressa, já que o camisa 10 tem contrato até dezembro de 2029 e o Verdão vê o atleta como trunfo em um projeto a longo prazo.

Paulinho chegou do Atlético no começo do ano, como uma das principais contratações para esta temporada. Ainda no Galo, foi submetido a uma cirurgia na canela direita por causa de dores. Desde então, o atacante nunca conseguiu estar 100% fisicamente e vem atuando com uma limitação de 30 minutos por partida.