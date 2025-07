Palmeiras treina de olho no Chelsea sem Paulinho e Piquerez

Atacante seguiu rotina de controle de carga enquanto lateral está com quadro gripal. Verdão encara os ingleses na próxima sexta (4)

O Palmeiras seguiu sua preparação para o duelo contra o Chelsea, na próxima sexta-feira (4), às 22h, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O Verdão treinou na manhã desta terça (1º) com dois desfalques. Afinal, Paulinho e Piquerez não aparecem no gramado, mas não preocupam.