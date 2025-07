Nova fase de Textor prevê mais viagens ao Rio e chance de maior investimento

Haverá, de fato, mudanças na agenda do big boss. Neste ano, por exemplo, o magnata norte-americano veio apenas uma vez ao Brasil, em fevereiro, no jogo de volta da Recopa Sul-Americana, contra o Racing. Naquela incursão ao Estádio Nilton Santos, ele apresentou, aliás, o técnico Renato Paiva, demitido por ele na madrugada desta segunda-feira (30) como a primeira medida desta nova fase.

Após a eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa , John Textor renunciou à linha de frente do Lyon , nomeou substitutos e assumiu o compromisso de focar as suas atenções somente no Botafogo. Esta nova etapa do sócio majoritário da SAF do Glorioso prevê, assim, mais viagens ao Rio de Janeiro e investimentos robustos no elenco. A informação é do site “ge”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após o encontro com o Racing, Textor não pisou mais no Brasil. No entanto, agora, como figura ainda mais centralizadora, terá uma influência ainda nos bastidores do futebol do Mais Tradicional.

Botafogo, enfim, no topo

Textor, com sua decisão, elevou o Botafogo ao alto escalão da Eagle Football, rede multi-clubes do manda-chuva. Afinal, o Lyon, sob nova direção e em crise financeira, está, por ora, rebaixado à Série B do Campeonato Francês. Outro integrante da holding, o RWDM joga a Segunda Divisão da Bélgica. Além disso, o bilionário vendeu suas ações no Crystal Palace (ING). O Glorioso tem, portanto, a missão de impulsionar os negócios do norte-americano.

A Eagle opera com caixa único. Ou seja, o dinheiro fica à disposição de toda a rede e não individualmente dos clubes. Isso significa que um maior investimento no Botafogo pode resultar em favorecimento dos clubes de toda a holding, em caso, claro, de sucesso esportivo do Glorioso.

O big boss, no entanto, precisa definir com mais urgência quem será o treinador do Botafogo. Afinal, o elenco se reapresenta em menos de uma semana para a rotina de treinos no Espaço Lonier. No sábado (12), o Glorioso deve enfrentar o Vasco, em Brasília, no retorno do Brasileirão. A CBF ainda não confirmou a data, contudo, os ingressos já estão à venda.