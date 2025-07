Nike anuncia nova campanha com Vini Jr e Ronaldinho como embaixadores

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Portanto, a iniciativa da Nike contará com nove produções audiovisuais com foco no terror e a ironia presentes frequentemente na televisão. O primeiro material que será lançado terá duração de 60 segundos, além de contar com a junção de trechos dos principais momentos dos oito filmes personalizados da ação de marketing.

Por sinal, a campanha irá advertir a trajetória no recomeço que o futebol está próximo de se concretizar. A publicação do primeiro filme ocorrerá nesta terça-feira (1º/07) e terá a presença de Alexia Putellas, do Barcelona, no papel de uma vidente. Além disso, haverá uma cena em que um goleiro se mostra abalado depois de um confronto com Mbappé.

Parceria com a Nike permite Brasil atingir marca expressiva

A extensão da parceria entre a Seleção Brasileira e a Nike teve início positivo. Afinal, o time canarinho venceu a Colômbia por 2 a 1, no dia 20 de março, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. As partes anunciaram em dezembro do ano passado a renovação de contrato até 2038. Assim, com o novo acordo, que passará a valer em 2027, passou a ser dono do maior vínculo de fornecimento esportivo entre seleções, de acordo com o “Lance”.