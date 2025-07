Mbappé estreia no Mundial pelo Real Madrid, mas segue sem vaga garantida no time titular

Atacante francês começa no banco contra a Juventus, entra no segundo tempo e vê o jovem Gonzalo García decidir mais uma vez

Kylian Mbappé enfim fez sua estreia no Mundial de Clubes, mas ainda não tem lugar garantido no time titular do Real Madrid. Na vitória por 1 a 0 sobre a Juventus, nesta terça-feira, 1º de julho, o francês começou no banco e entrou apenas no segundo tempo. Quem voltou a brilhar foi Gonzalo García, que novamente substituiu o camisa 9 e marcou o gol da classificação para as quartas de final.

