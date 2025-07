Jogadores do Al Hilal recebem bicho por classificação sobre City no Mundial

O Al Hilal premiou os jogadores após a classificação às quartas de final do Mundial de Clubes. Afinal, cada atleta recebeu um bicho de 2 milhões de riais sauditas (R$ 2,9 milhões) pela vitória sobre o Manchester City, da Inglaterra, pelas oitavas de final.

O presidente do Al-Hilal, Fahad bin Nafel, anunciou a premiação no vestiário após a partida. O Al Hilal venceu o Manchester City por 4 a 3, de virada, na prorrogação, e será o adversário do Fluminense nas quartas de final. Os jogadores, é claro, foram à loucura.