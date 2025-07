João Pedro assina com o Chelsea e será opção contra o Palmeiras no Mundial

João Pedro atuava na Premier League pelo Brighton, mas agora chega ao Chelsea por 55 milhões de libras (R$ 415 milhões na cotação atual), com possibilidade de mais 5 milhões de libras (R$ 38 milhões) em bônus por metas atingidas. No Brasil, o atacante foi revelado pelo Fluminense. Esteve presente em convocação de Dorival Jr na Seleção Brasileira há três meses.

O atacante João Pedro, recém-contratado pelo Chelsea, da Inglaterra, já estará à disposição do técnico Enzo Maresca para o duelo das quartas de final do Mundial de Clubes contra o Palmeiras, nesta sexta-feira (03). Aos 23 anos, o brasileiro assinou contrato até meados de 2032.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

VEJA: Ex-Chelsea, Kepa é anunciado pelo Arsenal, da Inglaterra

Contudo, nos últimos anos, o Chelsea vem apostando na contratação de jovens talentos. No elenco atual, já conta com Andrey Santos, ex-Vasco. Além disso, Estevão, destaque do Palmeiras e adversário no Mundial, se juntará ao time londrino após a competição nos Estados Unidos. A Fifa permite duas contratações e até seis novos inscritos até o dia 3 de julho.

Todavia, o Brighton, ex-time de João Pedro, terminou a Premier League 2024/25 na oitava colocação, fora da zona de classificação para competições europeias. O atacante, por sua vez, estava de férias no Brasil desde o fim da temporada europeia, em maio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, In stagram e Facebook.