Freytes, do Fluminense, exalta Thiago Silva e projeta duelo com o Al-Hilal: ‘Não há favorito’

Defensor explica que elenco não se surpreendeu com o esquema de três zagueiros e que Renato tenta dar oportunidade a todos os atletas / Crédito: Jogada 10

Antes do duelo com a Inter de Milão, o técnico Renato Gaúcho surpreendeu ao escalar o Fluminense com três zagueiros, uma formação que deu certo e ajudou o time a vencer por 2 a 0. Um desses defensores foi Juan Freytes, que teve uma atuação segura ao lado de Thiago Silva e Ignácio e falou com a imprensa, nesta terça-feira (1), e analisou o desempenho. “Jogamos muito bem. Creio que temos muito a melhorar ainda. Temos que incorporar alguns jogadores que estão voltando. Estamos crescendo como grupo e jogando muito bem. Temos um elenco grande que todos respondem quando entram. Vamos precisar de todos, porque a competição é grande, tanto aqui quanto no Brasil também”, afirmou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Não nos surpreendeu. Renato nos acostumou a mudanças. Troca bastante os jogadores, tenta dar oportunidade a todos. Ele foi jogador, sabe que confiança é muito importante. Não me surpreendi porque ele toma as decisões e sempre é por algum motivo. Ele acreditou que nós poderíamos ganhar assim e que bom que conseguimos. A verdade é que esse grupo está muito unido e vamos seguir lutando”, completou. O defensor argentino recebeu muitas críticas em seu início no clube, porém tem dado conta do recado ao subir de produção. Na entrevista, ele fez questão elogiar o desempenho do “Monstro”, que se destacou dentro e também fora de campo, ao dialogar com o técnico Renato Gaúcho. “Estamos tranquilos ali atrás. Thiago fala o tempo todo. Não preciso falar da carreira dele e tudo que conquistou. É um prazer jogar com ele e com todos os meus companheiros. Todos têm muita história e experiência. É escutar, entender que está nos ajudando porque estamos pegando experiência. Isso nos dá tranquilidade. É desfrutar e tentar conquistar com ele”, analisou.