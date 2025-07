Flamengo vai contratar volante? Saiba posição do clube na janela

Depois da eliminação no Mundial de Clubes, o Flamengo agora começa a pensar nas competições nacionais e também na janela de transferências de julho. Afinal, o clube vai em busca de reforços para determinadas posições. No entanto, a diretoria não deve repor o setor de meio campo com a saída de Gerson para o Zenit e a lesão de Erick Pulgar. A informação é do “ge”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Flamengo, afinal, não considera Gerson um desfalque para o meio, já que o jogador não vinha atuando no setor com o técnico Filipe Luís. O clube também não vê necessidade na contratação de um volante agora, já que acabou de trazer Jorginho, que chegou para a disputa do Mundial de Clubes.

Antes mesmo do Flamengo embarcar para os Estados Unidos, Gerson aceitou a proposta dos russos e comunicou ao clube rubro-negro que daria sequência à negociação após o Mundial de Clubes. Nesta terça, o Zenit pagou à vista a multa rescisória de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões), e o meio-campista vai viajar para a Rússia nos próximos dias.

Por outro lado, a lesão de Erick Pulgar preocupa. O volante sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito após uma entrada dura em Harry Kane. O chileno passará por cirurgia, e o tempo de recuperação, nesses casos, é de cerca de 10 semanas. Neste sentido, Filipe Luís deve testar novos nomes no setor.

Por fim, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, abordou os objetivos do clube na janela de transferências. Ele afirmou que buscou jogadores de meio-campo e pontas. Portanto, a tendência é que o Fla contrate um meia e dois atacantes de lado.