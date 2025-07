Facebook, confeitaria e gravidez: o romance de mais de uma década entre Arrascaeta e Camila

Uma publicação compartilhada por Giorgian de Arrascaeta (@g10dearrascaeta)

Perfil discreto, carreira sólida e vida reservada

Nascida no Uruguai, Bastiani é modelo e empresária, mas sempre evitou a exposição excessiva. Segundo publicações recentes, Camila mantém hábitos reservados, administra negócios próprios, é sócia do camisa 10 e opta por uma presença digital comedida.

Camila conduz a vida com independência e discrição mesmo com a fama do marido. Conhecida entre amigos pela personalidade tranquila e postura cuidadosa com a intimidade, Bastiani foge às fofocas ou polêmicas — especialmente no meio esportivo.

Um novo capítulo para Arrascaeta

A gravidez chega em um momento de estabilidade emocional e pessoal para o meia. No Flamengo desde 2019, o uruguaio se tornou um dos maiores ídolos recentes do clube — não à toa, tornou-se o atleta com mais títulos conquistados na história. Dentro de campo, o uruguaio coleciona atuações decisivas e mantém regularidade.

O uruguaio, inclusive, já retornou ao Brasil após a eliminação para o Bayern de Munique, no último domingo (29), pelo Mundial de Clubes. Giorgian deverá aproveitar os próximos dias de folga junto à amada até a data de reapresentação do elenco no Ninho do Urubu, prevista para o dia 05 de julho.

