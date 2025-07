Empréstimo ao Lyon chega ao fim, e Almada volta ao Botafogo

Jogador argentino deve ser negociado com outro clube europeu

Thiago Almada está de volta ao Botafogo. Mas calma. O jogador, de 24 anos, teve o seu empréstimo encerrado com o Lyon, da França, e voltou a ser do Botafogo. Contudo, o futuro está indefinido. A tendência, aliás, que o argentino seja negociado para outro clube do futebol europeu na próxima janela de transferências.

Contratado em junho de 2024, Thiago Almada viveu uma temporada mágica com o Botafogo, onde conquistou o Brasileirão e a Libertadores. Em janeiro deste ano, foi emprestado ao Lyon, que também pertence a Eagle Football, a rede multi-clubes do empresário John Textor, dono da SAF do Glorioso.