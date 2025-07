Derrota para o Fluminense gera crise na Inter de Milão, e técnico reúne elenco

A derrota para o Fluminense gerou uma crise interna na Inter de Milão. O resultado de 2 a 0 no Mundial de Clubes expôs um racha no elenco italiano. A briga envolveu os jogadores Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoglu. O técnico Cristian Chivu, portanto, convocou uma reunião de emergência.

O estopim da crise foram as declarações do capitão Lautaro Martínez. Após a eliminação, ele criticou a falta de comprometimento de alguns atletas. Beppe Marotta, diretor do clube, aliás, revelou que a mensagem tinha um alvo claro. O recado, assim, foi direcionado ao seu companheiro Hakan Çalhanoğlu.