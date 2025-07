Courtois defende Mundial e ironiza críticos: ‘Quatro tuiteiros acham o nível uma m*’

Goleiro do Real Madrid minimiza críticas da internet, elogia o nível das equipes brasileiras e do Al-Hilal e projeta equilíbrio na competição

O goleiro Courtois, do Real Madrid, defendeu o nível técnico do Mundial de Clubes da Fifa. Após a vitória sobre a Juventus nesta terça (01) , ele rebateu as críticas ao torneio. O belga ironizou as opiniões negativas que surgem nas redes sociais.

Além disso, Courtois fez questão de elogiar as equipes de fora da Europa:

“A gente que entende de futebol sabe que as equipes brasileiras são boas, que o Al-Hilal é uma grande equipe, que Monterrey pode vencer o Dortmund.”

A fala do goleiro, de fato, refletiu o grande equilíbrio da competição até aqui. O torneio tem sido marcado por resultados considerados surpreendentes. O Fluminense, por exemplo, eliminou a poderosa Inter de Milão. Já o Al-Hilal, da Arábia Saudita, despachou o Manchester City.

Para o goleiro do Real Madrid, o alto nível é a tônica do torneio. Ele afirmou que o time merengue precisa seguir trabalhando com seriedade. O objetivo final do clube, portanto, é chegar à grande decisão do Mundial.