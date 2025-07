Corinthians tem quatro jogadores que podem assinar pré-contratos

Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Angileri e Romero tÊm vínculo com o Timão até 31 de dezembro deste ano e já podem negociar com outros clubes

O Corinthians tem quatro jogadores que podem assinar um pré-contrato com outras equipes à partir desta terça-feira (1º). Trata-se do zagueiro Gustavo Henrique, os laterais Matheus Bidu e Angileri, além do atacante Romero. Todos podem negociar com outros clubes e deixar o Parque São Jorge de graça no começo do ano que vem.

Dos quatro, Angileri e Gustavo Henrique são considerados titulares neste momento, enquanto Matheus Bidu e Romero são peças consideradas ativas, mas nem sempre utilizadas desde o início. Porém, cada um vive uma situação diferente dentro do Corinthians.

Matheus Bidu, por exemplo, tinha uma situação praticamente definida. As conversas com o Timão estava avançada e o atleta iria renovar por mais três temporadas. Contudo, o acordo era para ter sido assinado na gestão Augusto Melo. Com o afastamento do presidente, o jogador agora aguarda uma definição de Osmar Stabile para saber se fica no Parque São Jorge.

Gustavo Henrique foi outro a iniciar a conversa para estender o contrato. Mesmo em estágio inicial, as tratativas são consideradas positivas. Fabinho Soldado já se reuniu com o estafe do defensor para alinhar um novo vínculo. Já os casos de Angileri e Romero são mais complexos.

Romero seguiu no Corinthians nesta temporada graças a uma cláusula de renovação automática. O paraguaio buscava um acordo de dois anos, mas cedeu ao desejo do clube de aumentar o compromisso em apenas uma temporada. Contudo, sua permanência ainda é uma dúvida.