Com Real classificado, Vini Jr destaca ambição no Mundial; Mbappé celebra retorno

Por meio das redes sociais, atacante brasileiro enfatiza que merengues estão focados em ir cada vez mais longe no torneio da Fifa

Vini Jr destacou a ambição do Real Madrid no Mundial de Clubes após a vitória por 1 a 0 sobre a Juventus nesta terça-feira (1/7) e que assegurou aos merengues a classificação para as quartas de final. Enquanto isso, Mbappé, seu companheiro de equipe, celebrou o retorno após se recuperar de problema estomacal.

“Queremos mais! Nos vemos em Nova York”, postou, nas redes sociais, o brasileiro, que soma um gol e uma assistência até o momento no torneio da Fifa.