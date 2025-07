CBF encaminha acordo para Brasil x Chile ser no Maracanã

O desejo do técnico Carlo Ancelotti deve ser atendido. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) encaminhou acordo para levar o jogo contra o Chile para o Maracanã. Aliás, será o penúltimo jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. As informações são do site ‘ge’.

Para confirmar, porém, a diretoria da entidade precisa superar trâmites burocráticos com Flamengo e Fluminense, concessionários do estádio. Antes, existia vontade de mandar o confronto no Rio Grande do Sul, em homenagem às vítimas de enchente em abril do ano passado. No entanto, o Beira-Rio receberá show de Gilberto Gil no dia 6 de setembro.