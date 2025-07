Carrasco na Sul-Americana é oferecido ao Corinthians

Quintero esteve em campo nas eliminações do Timão contra o Racing e contra o América de Cali nas últimas edições do torneio

Um dos carrascos do Corinthians nas últimas edições da Copa Sul-Americana foi oferecido ao clube nos últimos dias. O meia Juan Quintero teve seu nome circulando nos corredores do Parque São Jorge. Entretanto, o Timão já vetou um possível negócio com o colombiano.

O jornalista Samir Carvalho, do portal Uol, divulgou a informação. Quintero disputou as duas últimas edições do torneio por Racing e América de Cali. Pelos Diablos Rojos, apenas enfrentou o Corinthians, mas não balançou as redes. Entretanto, pelos argentinos, anotou os dois gols que eliminaram o Timão da edição do ano passado.