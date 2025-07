Brasileiros brilham, Al-Hilal vence o City e vai encarar o Fluminense

Sauditas saíram atrás no marcador, viraram logo no começo da segunda etapa e marcaram duas vezes na prorrogação para ficar com a vaga

Antes que o jogo se tornasse uma panela de pressão, o City conseguiu o empate. Depois de cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e Haaland não desperdiçou. No minuto seguinte, Malcom recebeu mais um lançamento e foi derrubado por Rúben Dias na área. O árbitro chegou a marcar pênalti, mas o VAR apontou impedimento do atacante.

O Al-Hilal voltou empolgado na segunda etapa e empatou logo na primeira oportunidade. Cancelo chutou cruzado na área, Éderson espalmou para o meio da área, Malcom finalizou em cima da defesa, mas no rebote Marcos Leonardo cabeceou para marcar. Cinco minutos depois, Malcom recebeu lançamento após contra-ataque, saiu na cara do goleiro e virou o marcador.

O City continuou em cima e Bono começou a se destacar. Savinho recebeu na área, deixou o goleiro no chão, mas o marroquino se esticou para salvar o Al-Hilal. Depois, o arqueiro evitou um gol em uma cavadinha e em cabeçada de Gundogan, além de defender uma finalização de Bernardo Silva. A única oportunidade saudita na primeira etapa veio com Marcos Leonardo, que recebeu cruzamento de Kanno, mas cabeceou por cima da meta.

A partida começou com pressão inglesa, como esperado. Na primeira oportunidade, Doku fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Rúben Dias, que chutou em cima de Bono. Logo depois, Ait Nouri recebeu bom passe na área, chutou cruzado, a defesa tentou afastar, mas a bola bateu no peito de Gundogan e sobrou para Bernardo Silva marcar. Os sauditas reclamaram muito de um toque no braço do argelino, mas a arbitragem entendeu que o mesmo estava colado ao corpo.

A partida seguiu aberta, com o City ficando mais com a bola e o Al-Hilal apostando no contragolpe. Os ingleses tiveram uma boa oportunidade para virar com Doku, que recebeu a bola após cabeçada de Haaland, mas não acertou o movimento e mandou na rede por cima do gol. Na reta final, a pressão aumentou. Após cobrança de escanteio, Akanji acertou o travessão. Na sobra, Haaland mandou para o gol, mas Lajani salvou em cima da linha. Depois, Rúben Dias arriscou de fora da área e Bono fez mais uma grande defesa. O Al-Hilal ainda tentou chegar nos acréscimos, mas não finalizou e a partida foi para a prorrogação.

Prorrogação animada e vitória saudita

Assim como no segundo tempo, o Al-Hilal já marcou no começo da prorrogação. Koulibaly subiu no meio da marcação, após cobrança, e cabeceou firme para marcar o terceiro. Os ingleses seguiram na pressão e conseguiram chegar ao empate com jogadores que vieram do banco. Cherki acertou um lindo lançamento para Foden, que bateu no cantinho e deixou tudo igual.

No segundo tempo, o jogo ficou mais truncado, mas o Al-Hilal voltou a marcar. Após cruzamento na área, Milinkovic-Savic cabeceou, Éderson fez a defesa, mas o rebote ficou para Marcos Leonardo, que não desperdiçou e marcou o quarto. Por pouco, os sauditas não ampliaram. Após cruzamento de Lodi, Rúben Neves apareceu na pequena área e Aké salvou em cima da linha. Doku teve a última chace do jogo, mas a bola desviou e passou por cima do gol. selando a classificação dos asiáticos.