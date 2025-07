Bragantino x Flamengo, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Em bom momento, Bragantino e Flamengo fazem duelo nesta quarta-feira (2/7), às 15h (horário de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

O time deve ir a campo com: Gustavo Reis, Vinicius Lago, Sergio Palacios, Kevyn, João Lucas, Boateng, Iago Reis, Lima, Yuri Leles, Vinicius Oliveira e Davi Gomes.

Como chega o Flamengo

Do outro lado, os Meninos da Gávea buscam se firmar ainda mais no G8 do Brasileirão Sub-20. A equipe ocupa a quinta colocação, com 26 pontos, e vem de vitória sobre o Santos, fora de casa. Com a saída de Nuno Campos, o Fla agora tem Leonardo Ramos no comando técnico. Ele, afinal, procura manter o mesmo ritmo dentro de campo.

Uma possível do Rubro-Negro é: Eduardo Jung; Guilherme, Yago, Johnny, Luiz Phellipe; Luis Aucélio, Christian, Fred; Alan Santos, Rafael Couto e Felipe Lima.

Arbitragem

O dono do apito fica a cargo de Herminio Henrique Kuhn Daldem. Robson Ferreira Oliveira e Welber Venancio da Silva serão os assistentes do árbitro. O trio, aliás, é de São Paulo.